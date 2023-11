Finestrini rotti e auto svaligiata mentre prega per i parenti defunti

Ladri in azione nel parcheggio del cimitero, mentre all'interno si celebrava la messa per commemorare i defunti. È accaduto ieri, nel giorno di Ognissanti, nei pressi del cimitero di Passirano: vittima una donna di casa in paese.

L'amara sorpresa dopo aver partecipato alla funzione religiosa e pregato sulla tomba dei propri cari defunti: una volta tornata nel parcheggio ha trovato il finestrino della sua auto in frantumi. Sparita la borsa che c'era all'interno, documenti e telefono compresi. Del ladro ovviamente nessuna traccia: se l’era già svignata per le strade del paese.

L'episodio è stato raccontato dalla figlia della vittima sulle pagine social del paese, nella speranza che nella fuga i malviventi si siano sbarazzati almeno dei documenti e che qualche concittadino li abbi, nel frattempo, ritrovati. Un fiuto ignobile che ha suscitato parecchia indignazione e preoccupazione nella cittadina della Franciacorta.