Furiosa lite di coppia: spinta dal fidanzato, donna 'vola' fuori dall'auto

La lite e le urla in macchina. Poi - stando alla versione di lei - lo spintone che l'ha fatta cadere sull'asfalto. Al culmine del furioso litigio con il compagno, la donna di 42 anni sarebbe infatti volata fuori dall'auto che - per fortuna - non era in movimento, ma in sosta lungo via Enrico Toselli a Passirano.

Terrorizzata e sotto shock, la 42enne ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze. La chiamata è scattata poco prima delle 21 di domenica 16 giugno: in pochi minuti è arrivata un'ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto, seguita da una pattuglia dei carabinieri.

La donna avrebbe riportato escoriazioni lievi e qualche graffio, presumibilmente dovuti alla caduta dalla macchina: è stata accompagnata all'ospedale di Ome per le medicazioni del caso. Dopo aver raccolto la sua testimonianza, i carabinieri l'hanno sollecitata a denunciare il compagno. Lei, però, non avrebbe colto l'invito. Almeno per ora, non avrebbe ritenuto opportuno sporgere querela e fare così scattare le procedure previste del "codice rosso", la legge - introdotta nel 2019 - che tutela le vittime di violenza domestica e di genere.