Ex idraulico travolto sulle strisce: le sue condizioni restano gravissime

Sono ore di angoscia per una famiglia di Passirano: restano infatti gravissime, seppur stabili, le condizioni dell’uomo di 88 anni investito sabato in via Cesare Abba a Camignone, frazione del paese franciacortino, nei pressi del cimitero locale.

Verso le 14.30, l’anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stato travolto da una Renault Clio, guidata da un 71enne di Ome. L’88enne è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. Subito è stato medicato dai sanitari, che lo hanno trasportato alla Poliambulanza, dov’è tutt’ora ricoverato. L’anziano, ex idraulico, è molto conosciuto in paese.