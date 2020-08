Uomo travolto e ucciso al passaggio a livello

Al momento, l'unica notizia certa è che nonostante i disperati tentativi di rinaimarlo, l'uomo non ce l'ha fatta ed è spirato tra le mani dei soccorritori. L'incidente mortale è avvenuto attorno alle 06:40 di questa mattina, nei pressi del passaggio a livello di via Risorgimento, a Corte Franca. Ad investire la vittima è stata la locomotiva di un convoglio in viaggio lungo la linea Brescia-Iseo-Edolo.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti l’ambulanza dei volontari di Bornato, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Chiari. Le condizioni del ferito - un uomo di circa 60 anni di età - sono apparse fin da subito disperate.

Il ferito è spirato a distanza di circa un'ora dall'investimento. Al momento non è possibile fare alcuna ipotesi circa le cause dell'incidente.