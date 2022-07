Una pizzeria-osteria da leggenda: addio a "Gesù", da 50 anni ai fornelli

Nessuna blasfemia, ma segno di grande amicizia e rispetto: per tanti era semplicemente la famiglia di "Gesù", il nome popolare con cui era conosciuta anche la sua pizzeria. E' morto a 74 anni Pasquale Vecchiolini, uno dei nomi "forti" della ristorazione bresciana: per quasi mezzo secolo ha gestito e lavorato (insieme al fratello Battista) alla pizzeria Castello di Carpenedolo, ai piedi del santuario della Madonna del Castello, ma da tutti conosciuta come pizzeria Da Gesù.

Lo piangono la moglie Pierina, i figli Agape e Luca, il fratello Battista, i nipoti: il funerale è previsto per venerdì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Carpenedolo. In questi giorni tristi anche la pizzeria ha chiuso per lutto: riaprirà solo il 4 agosto prossimo.

La pizzeria Da Gesù

Il locale venne aperto nel lontano 1947 da Angelo Vecchiolini, il padre di Pasquale e Battista: si dice che papà Angelo fosse molto somigliante a Gesù, e da qui nacque il soprannome. Poi reiterato negli anni: quando nel 1977 Pasquale e Battista aprirono la pizzeria Castello, i loro clienti la ribattezzarono subito pizzeria Da Gesù. "Tale soprannome esula dal contesto religioso, anche perché siamo credenti: vogliamo semplicemente portare avanti una tradizione popolare nata nel 1947", scrivevano i fratelli Vecchiolini.

Non solo pizza: il locale è famoso anche per le sue mitiche fritture di rane e di "bose", i pesciolini di una manciata di centimetri che un tempo si pescavano anche nei canali e nei fiumi della Bassa.