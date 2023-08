Nel primo pomeriggio di oggi, nel comune di Paspardo, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sono state allertate per il soccorso di Marino Ruggeri, un 89enne originario del paese camuno ma di casa a Lumezzane; era uscito in mattinata in cerca di funghi, senza più entrare.

È stato il figlio a dare l'allarme. Dopo circa 3 ore di ricerca congiunta dei pompieri insieme al Soccorso Alpino e alla Guardia di Finanza, l'uomo è stato ritrovato senza vita in un canalone, deceduto a seguito di una caduta.