Malore fatale mentre passeggia, muore a 56 anni tra le braccia della moglie

Avrebbe dovuto essere una passeggiata all'insegna della spensieratezza e del relax. Invece in pochi istanti si è trasformata in un'immensa tragedia: un 56enne si è sentito male mentre passeggiava nei boschi che sovrastano Paspardo, il paese camuno dove era cresciuto, in compagnia della moglie. L'uomo si sarebbe toccato il petto per poi accasciarsi a terra, sotto gli occhi della compagna di una vita: avrebbe immediatamente perso conoscenza e sono stati vani i disperati tentativi per salvarlo.

Dopo l'allarme lanciato, verso le 16.30 di sabato, dalla moglie del 56enne, sul posto si sono precipitate una squadra del soccorso alpino di Breno, il Sagf della guardia di finanza, i vigili del fuoco e l'eliambulanza decollata da Bergamo. Una corsa inutile, purtroppo: nonostante i disperati tentativi dei sanitari, il cuore dell'uomo - originario di Paspardo ma residente a Paderno Dugnano, nel Milanese - non ha più ripreso a battere e al medico non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

La salma del 56enne è stata poi caricata su una barella e trasportata in paese. Nessun dubbio sulle cause naturali del decesso: il corpo è stato subito restituito ai familiari.