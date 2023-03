Problema sicurezza: il Freccia Rossa va vigilato 24 ore su 24

Un'edicola e un bar: sono queste le uniche due attività ancora aperte all'interno del centro commerciale Freccia Rossa, a due passi del centro di Brescia e dalla Stazione ferroviaria. Accanto al problema commerciale-economico, sempre più la vicenda si sta trasformando in un problema sociale, e di pubblica sicurezza.

Mercoledì si è riunito il vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del questore di Brescia, dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del sindaco Emilio Del Bono, degli assessori alla sicurezza e alla mobilità Valter Muchetti e Federico Manzoni, dei proprietari dell’edificio e infine di Brescia mobilità, gestore dei parcheggi. Proprio il parcheggio nelle ultime settimane è finito al centro dell'attenzione.

Una cittadina che possiede un abbonamento presso il parcheggio, che lavora nei paraggi, sui social ha denunciato la situazione: «Non chiedo di avere il tappeto rosso o qualcuno che mi lavi la macchina, ma almeno la sicurezza e il decoro, quello sì. Nell’ordine abbiamo: Persone che spacciano, Persone che dormono in ogni angolo, persone che si aggirano a piedi senza motivo, Persone che fanno i loro bisogni ovunque capiti, Baby gang, Macchine abbandonate, Sporcizia ovunque, Odori da stare male, Droga. Ricordo che non meno di un anno e mezzo fa due persone si sono prese ad accettate, con sangue ovunque, uscivano dal quel parcheggio, dove io passo ogni giorno! Andare al parcheggio la mattina o la sera vuol dire rischiare la vita. E nella mia azienda siamo quasi solo donne e siamo spaventate. Cerchiamo di andarci insieme».

I parcheggi in un futuro prossimo potrebbero rimanere aperti, ma solo se costantemente vigilati: «La sicurezza del parcheggio dovrà essere garantita attraverso una vigilanza h24, in caso contrario andranno chiusi». A dirlo è il sindaco Emilio Del Bono, le cui parole sono riportate sul quotidiano Bresciaoggi. «Il Freccia Rossa per noi è un tema aperto - continua il sindaco - un problema che non neghiamo ma che abbiamo ereditato in un momento in cui ancora funzionava. Oggi la sua condizione è profondamente cambiata, per questo negozieremo con la proprietà per trovare una soluzione compatibile con la visione di città, che equivale a dire: rigenerazione. Proprio come abbiamo già fatto in altri luoghi».