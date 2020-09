Sparatoria in un’azienda del Bresciano: ferito un operaio

Sparatoria nella zona industriale di Paratico: stando alle prime informazioni trapelate, un uomo di 38 anni è stato raggiunto da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto nel capannone della Manifattura Guarnizioni Colombo & C. di via Vanzago, poco dopo le 8 di venerdì mattina.

Bersaglio dei colpi un dipendente della ditta: avrebbe riportato alcune ferite, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il 38enne, di casa nella Bergamasca, è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non avrebbe mai perso conoscenza e non si teme per la sua vita.

Indagini in corso: sul posto ci sono i carabinieri di Chiari, Palazzolo e Capriolo e i colleghi del nucleo investigativo di Brescia. È caccia all’uomo che ha fatto fuoco: sarebbe fuggito subito dopo l’agguato, a bordo di un'utilitaria di colore scuro.