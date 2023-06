In fuga dalla Polizia: in 5 km si becca 17 infrazioni e 6mila euro di multa

Folle inseguimento tra Paratico, Capriolo e Iseo: nei guai quattro giovanissimi di origine straniera. Il ragazzo alla guida, 21 anni e residente a Castelli Calepio, non si è fermato allo stop della Polizia Locale di Paratico: questo perché era alla guida con patente sospesa e a bordo di una vettura senza assicurazione. Gli agenti l’hanno inseguito, a sirene spiegate, per più di 5 chilometri.

Il conducente e gli amici a un certo punto hanno abbandonato l’auto e sono scappati a piedi: sono stati tutti raggiunti e identificati. Il 21enne alla guida è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ma non solo: durante la fuga sono state rilevate 17 infrazioni al Codice della Strada, più la mancata assicurazione, la patente sospesa. In tutto 6mila euro di multa e 80 punti tolti dalla patente, che sarà revocata.