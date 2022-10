Convocato al Comando, arriva con tre patenti, ma sono tutte irregolari

Non una, non due bensì tre patenti di guida, ma tutte irregolari e non utilizzabili su suolo italiano. Protagonista della vicenda un 54enne pakistano, che tra l'altro non si è fermato all’alt intimatogli dagli agenti della Locale di Paratico impegnati in un normale controllo del territorio, come raccontato dal Giornale di Brescia.

Visto che l'uomo non si è fermato al posto di blocco, gli agenti sono risaliti alla sua identità grazie alla targa. Convocato presso il Comando, il 54enne si è presentato con le tre patenti: una internazionale, una emessa in Polonia e la terza pakistana. Da quanto emerso, nessuna delle tre licenze di guida gli consente di guidare sul territorio italiano.

Inevitabile la multa, salatissima: 5mila euro tra mancata revisione dell'auto, guida senza patente e mancato stop al posto di blocco. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.