Cade dall'impalcatura e batte il torace: operaio soccorso in codice rosso

Ancora un infortunio sul lavoro nel Bresciano. La buona notizia è che le conseguenze non sono drammatiche: l'operaio vittima dell'incidente è stato ricoverato in ospedale, con traumi al torace, ma se la caverà.

È accaduto nel primeggiò di ieri, mercoledì 17 luglio, in una villa - oggetto di ristrutturazione - di via Papa Paolo VI a Paratico. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, un operaio di 50 anni è caduto, per ragioni da chiarire, dal ponteggio sul quale stava lavorando. Sarebbe precipitato al suolo da un'altezza di circa tre metri. Il 50enne, dipendente di una ditta edile di Gavardo, non avrebbe mai perso i sensi.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 14, in codice rosso: sul posto si sono quindi precipitate un'ambulanza e un'automedica. Il lavoratore è stato trasferito d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo ma, come detto, l'allarme è rientrato: il ricovero è avvenuto in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti di Ats per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.