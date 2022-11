Malore fatale in chiesa: uomo muore prima della messa

Una tragedia si è consumata oggi, domenica 6 novembre, nella chiesa di Paratico: un uomo di 79 anni è morto mentre attendeva l'inizio della messa. È accaduto verso le 7.20 nella parrocchia di Santa Maria Assunta.

Il pensionato - che abitava in paese - aveva raggiunto la chiesa per prendere parte alla funzione, come faceva ogni domenica: poco prima che cominciasse la celebrazione è stato però colto da un malore improvviso e si sarebbe accasciato sui banchi.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante l'immediata chiamata al numero unico per le emergenze e il tempestivo intervento di un'ambulanza e di un'automedica: i sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto sono poi giunti i carabinieri di Chiari per tutti i rilievi del caso, ma non ci sono dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un attacco cardiaco.