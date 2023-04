Rumori sospetti da una casa: il vicinato si mobilita e insegue i ladri

Sono rimasti a mani vuote i banditi che, nella serata di domenica 2 aprile, hanno provato ad intrufolarsi in un’abitazione situata nel complesso residenziale di via Barro a Paratico. A metterli in fuga, prima ancora dell’arrivo dei carabinieri, è stata l’ingente mobilitazione del vicinato.



Tutto è cominciato verso le 22, quando i rumori sospetti provenienti da un appartamento del condominio hanno messo in allarme la famiglia che vive nell’abitazione confinante. E in pochi istanti la notizia della presenza dei malviventi si è diffusa in tutto il caseggiato: prima le urla dei residenti, poi l'accensione delle luci esterne, hanno fatto desistere i ladri, proprio mentre veniva organizzata una pericolosa caccia ai banditi.

Alcuni residenti non avrebbero infatti atteso l’arrivo dei carabinieri: muniti di torce e attrezzi avrebbero passato al setaccio l’esterno del condominio per tentare di acciuffare i banditi. Per fortuna, è stato evitato il faccia a faccia: la banda - pare fossero in quattro - aveva già fatto perdere le sue tracce, svanita nella campagna avvolta dal buio.

I carabinieri di Capriolo, intervenuti sul posto, avrebbero proseguito le ricerche, ma senza successo. Raccolte le testimonianze e le denunce, ai militari non resta che vagliare le immagini delle telecamere della zona per cercare indizi utili. Non un episodio isolato: nella stessa serata in paese si è verificato un altro tentativo di furto in abitazione, ma anche in questa occasione i malviventi sono rimasti a bocca asciutta.