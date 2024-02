In paese per fare razzie nelle case, beccati dalla polizia: ladri in fuga

Ladri in fuga sul lago d’Iseo. Si cerca un’auto sospetta – una Mercedes Classe A con targa manomessa, probabilmente rubata – che nel pomeriggio di mercoledì è riuscita a sfuggire agli agenti della Polizia Locale di Paratico. Tutto è successo intorno alle 16: la vettura è stata intercettata da una pattuglia nella zona residenziale di Via Tengattini.

Ladri ancora in fuga

Alla vista degli agenti, i presunti malviventi hanno pigiato sull’acceleratore e si sono dati alla fuga, a tutto gas. Ne è scaturito un folle inseguimento a tutta velocità, proseguito per chilometri: prima per le vie del paese e poi a Sarnico e ad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo. I malviventi sono però riusciti a seminare i poliziotti. Già diramato un alert, esteso a tutte le forze dell’ordine.