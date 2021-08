Precipita in azienda, un volo di 7 metri: operaio soccorso dall'eliambulanza

In volo anche l'eliambulanza decollata da Milano

Ancora un incidente sul lavoro nel Bresciano: un operaio di 56 anni è caduto da una piattaforma alta sette metri. Il fatto è accaduto martedì 10 agosto verso le 17.40, in un'azienda in via dei Mille a Paratico.

L’uomo, probabilmente a causa di un malore, è precipitato dalla base sulla quale stava lavorando ed è atterrato su del materiale che, fortunatamente, ne ha ammortizzato la caduta. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dei Volontari di Adro e l'elisoccorso decollato da Milano, mentre i carabinieri e i tecnici di Ats si sono occupati delle dovute verifiche del caso.

Dopo l'impatto, il 56enne è sempre rimasto cosciente: è stato trasportato in elicottero alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo.