La casa brucia, provano a spegnere le fiamme: marito e moglie salvati in extremis

Lui era bloccato sul tetto, dove era salito per tentare di domare da solo le fiamme con dei secchi d'acqua; lei era prigioniera della nube di fumo che stava invadendo le stanze della casa. Ad evitare una duplice tragedia è stato il tempestivo intervento, e l'allarme, lanciato da un maresciallo dei carabinieri.

Il militare, comandante della stazione di Capriolo, stava percorrendo via Moioli a Paratico, quando si è accorto della situazione di pericolo: ha notato la colonna di fumo levarsi da una casa e un uomo anziano che armeggiava, in difficoltà, sul tetto. Non c'era tempo da perdere: così il maresciallo De Domicis, oltre ad avvisare i colleghi della polizia locale e i vigili del fuoco, è entrato nell'abitazione e ha visto un principio d'incendio alla canna fumaria.

Mentre i pompieri portavano la donna in salvo fuori dalla casa, il maresciallo e il comandante della locale sono saliti sul tetto per aiutare il marito, rimasto bloccato sulla copertura rovente, a scendere. È andata bene, per fortuna: la coppia di 80enni non avrebbe riportato ustioni e non sarebbe rimasta intossicata.

Le tre squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto hanno fermato le fiamme, divampate dalla canna fumaria, prima che avvolgessero l'intero stabile e si propagassero alle case attigue. Il celere intervento ha evitato danni ingenti all'edificio, che non è stato dichiarato inagibile. Terminate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, la coppia di anziani ha potuto fare ritorno nell'abitazione, ma con l'obbligo di non usare il camino e la canna fumaria.