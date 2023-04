In villeggiatura sul lago, ma solo per svaligiare le case

Una sorta di vacanza di lavoro sul lago. Due 24enni e una donna di 30 anni, tutti di origine albanese, sono stati individuati e denunciati dopo avere messo a segno numerosi furti in abitazione sulla sponda bresciana e bergamasca del Sebino. Inchiodati e poi rintracciati dai carabinieri, grazie alle immagini di sorveglianza, alloggiavano in un Bed & Breakfast della Bergamasca. Nella camera della struttura ricettiva, che avevano trasformato nel loro ‘covo’, è stata trovata anche parte della refurtiva arraffata durante i numerosi blitz messi a segno nelle case di almeno 4 paesi.

Per chi indaga la banda sarebbe responsabile di almeno una ventina di colpi commessi nelle scorse settimane in tre paesi della Bergamasca (Sarnico, Predore, Tavernola) e del tentato furto in un appartamento di un complesso residenziale di via Barro a Paratico. A metterli in fuga, in quell’occasione, erano state le altre famiglie che vivono nel caseggiato. Erano circa le 22 dello scorso 2 aprile: il trio di ladri seriali si era introdotto in una casa disabitata, ma i rumori avevano allertato i vicini. L’allarme si era diffuso rapidamente ed era pure scattata una caccia ai banditi. Muniti di torce e attrezzi, alcuni residenti avevano passato al setaccio l’esterno del condominio per tentare di acciuffarli. Ricerche poi proseguite dai carabinieri che, fino a tarda notte, li avevano cercati nei boschi circostanti, ma senza successo.

La svolta grazie alle immagini di videosorveglianza comunale: l’auto usata dai banditi per mettere a segno i colpi è stata rintracciata nel parcheggio di un bed & breakfast e sabato 9 aprile è scattato il blitz dei carabinieri, e della polizia locale di Paratico, nella stanza dove i tre ladri seriali alloggiavano. Come detto, parte dei gioielli rubati sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari mentre i tre sono stati denunciati.