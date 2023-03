Paratico: malore improvviso, morto il 65enne Franco Tengattini

Dramma a Paratico verso le 10.30 di stamattina. Il 65enne Franco Tengattini è stato colpito da un malore improvviso ed è deceduto in strada.



Alcuni passanti lo hanno visto crollare a terra sull’uscio del negozio di alimentari di Via Malighetti, dove pare avesse appena fatto la spesa: era esanime e privo di sensi ed è quindi scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.



In pochi minuti sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, mentre da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 65enne, ma purtroppo tutti gli sforzi sono stati vani.





Tengattini era un volto noto in paese: collaboratore comunale, in paese si occupava della pulizia del territorio.