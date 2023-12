Aveva 3 kg di marijuana in casa: condannato poliziotto della Locale

È stato condannato a 1 anno di reclusione l'agente di Polizia Locale – 36 anni, in servizio a Erbusco e Palazzolo – beccato con oltre 3 chilogrammi di marijuana nella sua abitazione di Paratico. A segnalare la cosa furono i vicini di casa: i carabinieri intervenuti vi trovarono numerose infiorescenze ad essiccare, oltre a una vera e propria serra allestita in cantina. Per quanto accaduto il 36enne venne subito arrestato, con arresto convalidato e obbligo di firma.

Condannato a 1 anno

Ora si è arrivati al processo, celebrato con rito abbreviato. La pubblica accusa aveva chiesto 2 anni, richiesta poi ridimensionata in sede di sentenza. Il giudice ha riconosciuto la “tenuità” del reato: la marijuana coltivata aveva una bassa quantità di principio attivo e non ci sono evidenze per eventuali sospetti di spaccio. Lo stesso poliziotto aveva sempre riferito di coltivarla solo per uso personale: di essere un fumatore di “erba” fin da quando aveva 14 anni, di aver già avviato un percorso di recupero per uscire dalla dipendenza.

La marijuana è stata sequestrata, la serra smantellata: l'agente infine condannato a 1 anno di carcere (era incensurato: la pena è stata sospesa con la condizionale) a cui si aggiunge una provvisionale di 2mila euro. Nel frattempo, per i fatti contestati, era già stato sospeso dal lavoro e dal suo incarico di agente. Il caso è chiuso.