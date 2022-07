Trovata priva di sensi in acqua, panico in piscina: rianimata sul posto, è gravissima

Un malore improvviso mentre nuotava in piscina, la perdita di conoscenza e la discesa verso il fondo. Attimi drammatici si sono vissuti, nella prima mattina di lunedì, all’interno di un residence di via Roma, a Paratico.



L’allarme è scattato verso le 8.30, quando il bagnino della struttura si è accorto che la donna non riemergeva più: dopo averla recuperata e trascinata fuori dall’acqua, le avrebbe praticato le manovre salvavita.

I tentativi di rianimazione sono proseguiti - a lungo - con l’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica. La donna, una 75enne, è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale di Iseo: le sue condizioni - stando alle prime informazioni trapelate - sarebbero gravissime.

L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri di Capriolo che sono intervenuti sul posto per gli accertamenti di rito.