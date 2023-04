Auto avvolta dalle fiamme, padre e figlio riescono a mettersi in salvo

Il guasto, l'auto che si blocca improvvisamente lungo la provinciale, poi le fiamme. Attimi di paura quelli vissuti nella mattinata di giovedì 27 aprile nella zona industriale di Paratico. Per fortuna, padre e figlio che erano a bordo della macchina - una Mercedes - hanno subito abbandonato l'abitacolo e nessuno è rimasto ferito.

Fiamme e fumo sono stati notati anche dagli operai del pastificio Rana, davanti al quale la Mercedes ha preso fuoco. Estintori e idranti aziendali alla mano, si sono dati da fare per contenere il rogo, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco di Palazzolo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale: hanno regolato il traffico mentre i pompieri lavoravano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il manto stradale.



Viabilità in tilt: lunghe code si sono formate nella zona industriale del paese e lungo la provinciale 469 che collega Paratico a Capriolo.