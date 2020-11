Precipita col parapendio: bresciano trovato morto dal Soccorso Alpino

Andrea Facchetti, 25enne pilota bresciano di parapendio, è morto dopo essere precipitato nei pressi del monte di Estoul, in Valle d'Aosta, a un'altezza di circa 2.600 metri.

"L'incidente - rende noto il Soccorso Alpino - potrebbe essere avvenuto sabato scorso". La salma è stata portata a Champoluc.

La vittima era residente a Urago d'Oglio, ma era di casa in val d'Ayas, dove lavorava in un'azienda casearia: l'allarme è stato lanciato proprio dai colleghi, preoccupati per non avere avuto più sue notizie. Sono in corso le indagini della Guardia di Finanza di Cervinia.