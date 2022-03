Precipita per centinaia di metri col parapendio, salvo per miracolo

Salvo per un soffio, anzi per un filo: è la disavventura, per fortuna a lieto fine, dell'uomo che domenica pomeriggio è precipitato con il parapendio in località San Gottardo, sopra la città, nella zona di Casa Termini, da circa 450 metri di quota.

Come riferito dal Soccorso alpino, l'uomo è precipitato nel vuoto ma è rimasto appeso ad un albero con la vela: la circostanza ha evitato che si schiantasse al suolo con chissà quali conseguenze. I soccorritori hanno provveduto a metterlo in sicurezza e a predisporre l'area per la manovre.

Dopo una prima valutazione sanitaria, l'uomo è stato portato per precauzione con la barella portantina fino all'ambulanza: miracolosamente illeso, non ha avuto nemmeno bisogno del trasferimento in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.