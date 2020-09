Paura per un parapendio nel bosco, ma è stato solo abbandonato

Attorno alle 19 i primi cittadini hanno visto sul monte Maddalena un parapendio adagiato sulle cime degli alberi, fermo. Pensando si trattasse di un potenziale codice rosso hanno lanciato l'allarme, facendo partire le ricerche. È stata una serata piuttosto movimentata sul monte cittadino, dove vigili del fuoco, polizia locale e personale di soccorso medico sono stati impegnati a lungo in un'operazione di salvataggio (fortunatamente) inutile.

Dopo una scarpinata per nulla semplice, lungo percorsi impervi, i soccorritori hanno raggiunto il punto esatto dove è stato avvistato il parapendio, ed hanno scoperto che non vi era attaccato nessuno. Tornati alla base, sono partite le indagini per coprire chi ha abbandonato la vela. Dopo alcune verifiche con le società che si occupano di questo sport, gli agenti della Locale sono risaliti all'uomo che ha abbandonato il parapendio (pensando di recuperarlo tranquillamente nella giornata di oggi). Per lui potrebbe arrivare una denuncia per procurato allarme.