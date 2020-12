Malore improvviso lo stronca mentre rincasa: Paolo muore a 58 anni

Un malore improvviso e fatale, forse un infarto. Così è morto a pochi passi da casa, verso le 18 di sabato, il 58enne Paolo Paitoni. Abitava a Pontevico con la famiglia ed era andato in pensione da pochi mesi.

Il dramma si è consumato in pochi istanti, lungo via Marinari a Pontevico: il 58enne si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo mentre camminava per raggiungere la sua abitazione. Avrebbe immediatamente perso conoscenza e non avrebbe nemmeno avuto il tempo di chiedere aiuto: a dare l'allarme è stato un passante.

La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica, insieme a una pattuglia dei carabinieri, ma per il 58enne non c'era ormai più nulla da fare. Una tragedia che scuote il paese: Paitoni era infatti molto noto e si era dato parecchio da fare per la sua comunità. Pontevichese da sempre, nel maggio del 2019 si era candidato, come consigliere, alle elezioni comunali per la lista civica Unire Pontevico. Lascia nel dolore la moglie Marisa e un figlio. Ancora da stabilire la data dei funerali.