Morta dopo l'asportazione di un neo: pena ridotta per il chirurgo bresciano

Condanna ridotta per Paolo Oneda, il medico bresciano finito a processo insieme alla compagna Paola Dora (assolta in primo grado) e al ‘santone’ Vincenzo Paolo Bendinelli, per la morte della 40enne Roberta Repetto. La sentenza della corte d'Appello è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio ribaltando, di fatto, quando deciso in primo grado.

La pena per il chirurgo bresciano passa da tre anni e quattro mesi per omicidio colposo a un anno e quattro mesi. Assolto, perché il fatto non sussiste, Paolo Bendinelli il santone del centro olistico Anidra. Una condanna molto più breve rispetto alle richieste della procura: 16 anni per Bendinelli e 14 per Oneda. Rita Repetto, sorella di Roberta, ha commentato: "È buona norma rispettare e accettare le sentenze ma credo sia umanamente doloroso, in questo momento, per me poterlo fare".

La povera Roberta Repetto è morta nell'ottobre del 2020 a 40 anni, per un tumore mai curato. La sua agonia era cominciata poco più di un anno prima quando, secondo l'accusa, era stata operata dal chirurgo Paolo Oneda (all’epoca in forza all'ospedale di Manerbio) in presenza del “santone” Paolo Bendinelli. Quell'operazione avrebbe dovuto asportare senza conseguenze un neo sanguinante dalla schiena.

A seguito dell'intervento, eseguito su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico - senza anestesia né esami, né terapia post operatoria - Roberta Repetto era stata male per mesi, in un crescendo di sintomi per cui però non ci fu alcun approfondimento medico. Anzi la donna era stata convinta a proseguire con tisane e meditazione, nonostante la sofferenza. Furono i suoi familiari a denunciare l'accaduto. Le indagini portarono, nell'aprile del 2021 all'arresto di Oneda e Bendinelli.