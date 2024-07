Stroncato dalla malattia a soli 39 anni: le lacrime di moglie e figlioletta

Per tutti semplicemente Paulì, Paolo Ferrari è morto a soli 39 anni: classe 1985, fin dalla nascita ha dovuto affrontare la fibrosi cistica, malattia genetica tra le più comuni della popolazione caucasica e che colpisce, nel mondo, più di 100mila persone. Come riferito dall'Iss, l'Istituto superiore di Sanità, in Italia la malattia colpisce un neonato su 2.500-2.700 e si verificano circa 200 nuovi casi l'anno. Paolo Ferrari abitava a Passirano con la famiglia: è già virale il post affidato ai social ma con formula postuma, ovvero pubblicato sabato pomeriggio, a poche ore dal decesso.

L'ultimo post su Facebook

"Ho vissuto ogni giorno con gioia sprezzante nei confronti delle difficoltà che mi si sono poste nella vita – scrive Ferrari su Facebook –: sempre a testa alta, senza cedimenti, ho affrontato combattendo per ogni respiro. Ho avuto a fianco molte persone che mi hanno sostenuto e capito: la mia mamma, solo lei sa cosa ho patito, i miei amici più cari, mia moglie con cui non ho avuto il piacere di vivere come avrei voluto. Mi conoscete però, porterò la mia energia altrove, tra il sereno silenzio di una pescata e una vibrante cassa che suona musica hardcore a tutto volume. Vi ho voluto bene. Niente rimpianti".

La salma è stata ricomposta in casa, dove è stata allestita la camera ardente: martedì mattina il funerale. Paolo Ferrari lascia nel dolore la moglie Isadora Abeni, con cui si era sposato solo pochi mesi fa, la piccola Greta, i genitori Guerina e Pier, il fratello Massimo con Elisa e Gloria, gli zii e cugini. Non fiori, ma opere di bene: in questo caso donazioni alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia, con causale erogazione liberale, Iban IT25Z0760101600000046750204.

La fibrosi cistica

La fibrosi cistica è una malattia ereditaria causata dal difetto di un proteina chiamata Cftr, regolatore della conduttanza transmembrana della fibrosi cistica: è inserita nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti. Si tratta di una malattia multisistemica, cioè che colpisce diversi organi: tra i sintomi sono presenti infezioni respiratorie ripetute e ricorrenti, disturbi intestinali, difficoltà a respirare e mancanza di fiato, tosse persistente e muco denso, diarrea, sudore salato, infertilità negli uomini, perdita di peso o mancato aumento di peso, difficoltà di crescita. Le persone colpite da fibrosi cistica possono sviluppare anche altre malattie e disturbi quali diabete, magrezza, osteoporosi, malattie del fegato. Solo la metà delle persone malate sopravvive oltre i 40 anni: allo stato attuale esistono solo poche cure efficaci per la fibrosi cistica, tra queste la terapia con un farmaco con principio attivo ivacaftor.