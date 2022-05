Malore improvviso, lo trovano morto nell'auto parcheggiata fuori dal pub

Aveva organizzato una cena a casa sua, ma non rispondeva né al campanello né al cellulare. Non solo: fuori dall'abitazione non c'era alcuna traccia della sua auto. Così, gli invitati - preoccupati - hanno fatto scattare l'allarme, avvertendo alcuni familiari nella serata di sabato. I parenti di Paolo Capra non avrebbero nemmeno avuto il tempo di formalizzare la denuncia di scomparsa del 53enne: il mattino successivo, un passante ha chiamato il numero unico per le emergenze per segnalare un uomo accasciato sui sedili di un'auto in sosta fuori da un pub di via Manerbio, a Bagnolo Mella.

La corsa delle ambulanze si è rivelata vana: per Paolo Capra non c'era più nulla da fare. Nessun dubbio sulle cause del decesso: il 53enne avrebbe accusato un malore poco dopo avere posteggiato la sua auto fuori dal locale, dove si era recato sabato sera, probabilmente per acquistare una bottiglia di vino in vista della cena con gli amici. Non sarebbe nemmeno riuscito a chiedere aiuto: si sarebbe accasciato, sui sedili anteriori, e nessuno si sarebbe accorto di nulla, almeno fino alle 12.40 di domenica, quando un passante ha dato l'allarme.

La salma del 53enne è stata subito restituita ai familiari, che hanno così potuto organizzare le esequie. Molto conosciuto a Manerbio, dove viveva da sempre, viene ricordato da tutti come un uomo buono, generoso e sempre disponibile: aveva passato gli ultimi due anni a prendersi cura dell'anziana madre, scomparsa a metà gennaio. L'ultimo saluto sarà celebrato martedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Manerbio.