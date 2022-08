"Ha violentato il figlio di 3 anni dell'ex moglie": condanna all'ergastolo

E' stato condannato all'ergastolo per abusi sessuali su minore: processato in Kenya dopo le accuse della ex moglie, madre di un bimbo (adottato) di 3 anni. L'uomo arrestato è il 50enne Paolo Camellini, imbianchino di Goito, nel Mantovano: la sorella di quest'ultimo vive a Brescia e ha già definito "assurda" la vicenda. "Una sentenza assurda - ha spiegato Federica Camellini all'Ansa - perché Paolo non sarebbe in grado di compiere un atto del genere".

Il 50enne sarebbe stato arrestato la prima volta nel febbraio scorso, poi rilasciato su cauzione in attesa del processo. Ora la sentenza è arrivata, pesantissima: carcere a vita. Ad accusarlo, come detto, sarebbe stata la sua ex moglie: avrebbe riferito dei presunti abusi subiti dal figlio di 3 anni ad opera dell'ex marito. Il piccolo sarebbe stato addirittura "violentato".

Arrestato e condannato in Kenya

I due si erano sposati qualche anno fa in Italia, e poi separati: ma comunque rimasti in buoni rapporti, tanto che Camellini sarebbe capitato spesso in Kenya per trovare lei e ora anche il figlio adottivo. Avrebbe poi continuato a sostenerla economicamente anche dopo il divorzio. La donna si chiama Brenda e vive a Manyatta, quartiere di Kisumu, città da oltre 600mila abitanti affacciata sul lago Vittoria. E' qui che Camellini sarebbe stato arrestato nel febbraio scorso, dopo la denuncia presentata dalla donna.

A Goito c'è tanta incredulità per l'accaduto. "Le evidenze che hanno portato a questa sentenza - ha dichiarato all'Ansa Isaac Odero, l'avvocato del 50enne - hanno numerose lacune, il medico non ha dato dettagli convincenti sugli eventuali danni subiti dal bambino e non è stato consegnato alla corte nessun esame che rilevasse Dna estraneo su di lui".