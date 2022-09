Una vita per la comunità, tutto il paese piange Paolo: "Grazie per il bene che hai fatto"

Una persona disponibile, sorridente e accogliente. Così tutta Sale Marasino ricorda Paolo Bettoni, conosciuto e amato volontario di numerose realtà associative del paese. Una vita per gli altri, la sua, prematuramente spezzata nei giorni scorsi. Aveva solo 64 anni e tanti progetti di solidarietà ancora da realizzare, come ricordano commossi i suoi compaesani.

"Si dice che a lasciarci presto sono sempre le persone migliori: tu sei una di quelle. Con un sorriso per tutti, con la tua generosità e il tuo impegno hai reso la nostra comunità migliore", si legge tra le decine di testimonianze d'affetto e di vicinanza ai familiari affidate ai social. E ancora: "Per te Paolo le porte del paradiso sono sicuramente già spalancate. Buon viaggio e grazie per tutto quello che hai fatto".

L'ultimo commosso saluto

Volontario instancabile, faceva parte sia della sezione locale dell'Avis, sia dell'Aido, oltre ad aiutare in parrocchia. Autista e tuttofare per numerose associazioni, aveva preso parte a un progetto di inclusione sociale, rivolto a giovani e adulti con disabilità o con fragilità non certificata del Sebino, messo a punto dalla cooperativa Futura.

Martedì mattina il paese si è fermato per l'ultimo addio: decine di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre che si è svolta nella chiesa parrocchiale del paese. "Sentiremo la tua assenza, caro Paolo, ma ricorderemo il tuo altruismo, la tua disponibilità incondizionata, e la grande generosità", così la comunità - stringendosi attorno alla moglie Giuliana, al fratello e alla sorella - lo ha voluto ricordare.