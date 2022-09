Mamma e dolce volto del volontariato: le lacrime per Paola, uccisa dalla malattia a soli 55 anni

"La persona più buona e di cuore conosciuta a Gusssago", così Paola Valetti viene ricordata in uno delle centinaia di messaggi apparsi nelle scorse ore sui social. La sua prematura scomparsa – aveva solo 55 anni – ha addolorato profondamente la comunità del paese franciacortino, dove viveva da molti anni; in molti le hanno voluto dedicare un ultimo pensiero.

Dolce, generosa, disponibile: ha lottato per alcuni mesi contro una malattia che, purtroppo, non è riuscita a sconfiggere. Si è spenta nei giorni scorsi, lasciando nel dolore i due giovani figli e le tantissime persone che la conoscevano e la stimavano. Attivissima in paese, partecipava all’organizzazione di tutte le iniziative di solidarietà, di promozione del territorio e di beneficenza.

“Ovunque sarai ci dirigerai come facevi sempre in ogni evento, come un vulcano arrivavi con qualche idea e le tue fantastiche creazioni: ci mancherai tesoro, in ogni cosa che faremo ci sarai sempre", scrive una volontaria dell'associazione Gussago-Go, di cui Paola Valetti era consigliera.

Decine di persone sono attese per l’ultimo saluto: il funerale sarà celebrato alle 15.30 di oggi, giovedì 29 settembre, nella chiesa parrochiale di Santa Maria Assunta.