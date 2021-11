Giovane mamma scomparsa, le telecamere confermano i suoi spostamenti

Rimane accesa una flebile luce di speranza sulla sorte di Paola Tonoli, la donna di 43 anni che risulta scomparsa ormai da quasi una settimana, da mercoledì scorso a San Felice del Benaco. Sarebbero infatti confermati altri due avvistamenti, all'alba di giovedì, e anche le telecamere avrebbero inquadrato parte dei suoi spostamenti: “La notte della scomparsa una testimone ha visto una ragazza alle 4.30, all'incrocio tra Viale Italia e Via delle Gere, la strada che scende al cimitero. Un'altra testimone dice di aver riconosciuto Paola tra Via Boschette e Via degli Alpini a Portese, alle ore 5.45”, fanno sapere i volontari di Valtenesi Soccorso.

Intanto le ricerche proseguiranno ad oltranza. Così è stato deciso dalla riunione di coordinamento convocata lunedì mattina in Prefettura a Brescia. Per alcuni giorni il dispositivo si era concentrato in particolare nella zona a lago: questo a seguito del ritrovamento di alcuni effetti personali della donna, tra la Baia del Vento e il promontorio di San Fermo, tra cui i pantaloni, la borsa, le scarpe e i documenti.

Proseguono le attività di ricerca

La rimodulazione delle attività ora è stata invece dirottata nuovamente a terra: sono stati schierati anche i cani molecolari. “Proseguono le attività di ricerca – si legge in una nota del sindaco Simone Zuin – con il coordinamento della Prefettura e il contributo di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, Polizia Locale e Protezione Civile, vagliando tutte le ipotesi sul campo, al fine di non lasciare nulla di intentato. Mi sia permesso di ringraziare in primis tutti coloro che stanno attivamente partecipando alle ricerche, ma anche tutta la cittadinanza che con il proprio supporto sta contribuendo ad affrontare questo difficile momento”. Della vicenda se ne occuperà anche la trasmissione “Chi l'ha visto”, martedì sera.