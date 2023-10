Va a funghi con il figlio e il marito, muore precipitando per 30 metri

È Paola Rinaldi, 71 anni, la vittima del tragico incidente in montagna di martedì pomeriggio a Mezzoldo, in Val Brembana. La donna era uscita per funghi insieme al figlio e al marito: si erano divisi all’altezza del rifugio Madonna delle Nevi, per darsi poi appuntamento in tarda mattinata. Non è più arrivata, i familiari hanno chiamato i soccorsi: è stata ritrovata morta poco dopo le 14.30, precipitata in un dirupo per oltre 30 metri.

L’allarme lanciato dal marito

Il marito l’aspettava poco prima di mezzogiorno al parcheggio dove avevano lasciato l’auto. L’uomo ha cercato di contattarla più volte, senza successo anche a causa del segnale intermittente, ha atteso per un’ora e poi ha raggiunto il rifugio e chiamato aiuto. La centrale ha attivato il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco, intervenuti anche con l’elicottero.

La donna è stata ritrovata in poco più di un’ora: sul posto è arrivato l’elisoccorso di Areu decollato da Bergamo, il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata ricomposta e trasferita prima al campo sportivo di Mezzoldo e in camera mortuaria: si aspetta solo la data del funerale. Paola Rinaldi abitava a Ubiale Clanezzo, provincia di Bergamo.