Insegna spenta e porta chiusa, ma dentro c'è chi si allena: doppia multa in palestra

Palestra aperta nonostante i divieti. Nella giornata di giovedì, dopo una serie di controlli posti dalla Polizia di stato di Brescia, è risultato che un proprietario di una palestra, la Niko's in Via Marconi a Desenzano del Garda, consentiva ad atleti non professionisti, non rientranti tra le eccezioni consentite dal Governo, di allenarsi nonostante le porte chiuse e il rispetto normative vigenti.

La palestra non avrebbe mai chiuso i battenti. Dall’esterno l’insegna era spenta e sembrava fosse chiusa, ma – spiegano gli agenti – "bastava farsi riconoscere bussando in una determinata maniera sulla porta d’ingresso e i propri iscritti potevano accedere liberamente per allenarsi".



Una volta entrati per il controllo, le forze dell’ordine di Desenzano del Garda hanno trovato due persone ad allenarsi. Per il personal trainer e l’atleta è scattata subito una multa di 400 euro ciascuno.