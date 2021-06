Botte e sputi per la droga: notte di follia, si picchiano in due in mezzo alla strada

Ci sarebbe un debito di droga all'origine della zuffa tra due uomini di 34 e 39 anni sabato notte a Palazzolo sull'Oglio: l'allarme è stato lanciato intorno alle 3 da alcuni residenti di Via Sarioletto, già in passato teatro di episodi simili. All'arrivo dei carabinieri sono stati entrambi identificati, e ricoverati in ospedale per le ferite subite (a Chiari e Romano di Lombardia).

Brusco risveglio per gli abitanti della zona, destati nel cuore della notte dalle urla: tra i due si è scatenato un violento diverbio, come detto probabilmente a causa di debiti di droga, che dalle parole è passato rapidamente ai fatti. E quindi pugni e spintoni, e pure qualche sputo.

Nonostante si siano affrontati a mani nude si sono fatti parecchio male, tanto da essere costretti a una medicazione in pronto soccorso. I carabinieri non escludono approfondimenti in ambito penale, anche se al momento non sarebbe ancora stata aperta alcuna indagine.