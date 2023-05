Urla a squarciagola e semina il caos in strada, lo portano via in ambulanza

Serata piuttosto movimentata nel centro di Palazzolo sull'Oglio: un uomo ha letteralmente dato di matto in via Giovanni Rossi. Nessuno si è fatto male, per fortuna, ma placare il 48enne, di casa in paese, non sarebbe stato affatto semplice.

Tutto è comiciato poco prima delle 20 di ieri, giovedì 18 maggio, quando il 48enne - in preda a un forte stato di agitazione - ha iniziato a gridare a squarciagola e dare in escandescenze. "Non mi pagavano da mesi, non ho un lavoro", pare urlasse ripetutamente, e disperatamente.

I residenti, temendo gesti inconsulti, hanno fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze e sul posto sono sopraggiunte, oltre ai carabinieri, un'ambulanza della croce rossa di Palazzolo e un'automedica. Una volta fermato e placato, l'uomo è stato affidato ai sanitari e portato in ospedale, a Iseo, per le cure del caso.