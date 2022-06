Malore in auto mentre va a lavorare, muore a pochi metri dalla ditta

Tradito da un malore improvviso mentre, al volante della sua auto, stava raggiungendo l'azienda di Palazzolo sull'Oglio dove lavorava da anni. Sarebbe anche riuscito a fermare la macchina, ma non a chiedere aiuto: si sarebbe accasciato sul volante, perdendo immediatamente conoscenza. A nulla sono valsi i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore, messi in atto prima dai passanti, poi dai soccorritori del 118. Questo il tragico destino di un 62enne di casa a Palazzolo e impiegato, da tantissimi anni, alla Venpa Spa, situata in località San Pancrazio.

Il dramma si è consumato poco dopo le 14.30 di lunedì. Il 62enne stava tornando al lavoro, dopo la pausa pranzo: si sarebbe sentito male mentre percorreva via Miola, poche centinaia di metri prima di raggiungere l'azienda - specializzata nel noleggio e vendita di piattaforme aeree ed elevatori per traslochi - dove lavorava da tempo. Come detto, ha avuto la prontezza di fermare l'auto in mezzo alla strada, evitando di fare incidenti, ma non è riuscito a chiedere aiuto prima di accasciarsi, esanime, sul volante.

La drammatica scena sotto gli occhi di alcuni lavoratori di un'altra ditta della zona: hanno allertato il 112, trascinato l'uomo fuori dall'abitacolo e - seguendo le istruzioni degli operatori del numero unico per le emergenze - praticato il massaggio cardiaco. Pochi minuti più tardi, sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica. I sanitari non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso: il cuore del 62enne era già fermo e non ha più ripreso a battere. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, per gli accertamenti del caso. I militari non nutrono alcun dubbio sulle cause naturali all'origine del decesso: la salma dell'uomo è stata immediatamente restituita ai familiari.