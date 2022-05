Precipita dal ponte, un volo terribile di 30 metri: è vivo per miracolo

È vivo per miracolo l'uomo precipitato venerdì mattina dal ponte della ferrovia a Palazzolo. Si tratta di un 44enne bergamasco: dopo che le sue urla di dolore sono state avvertite al Parco Metelli, sul posto sono intervenuti per recuperarlo i vigili del fuoco di Palazzolo, supportati dal Nucleo Fluviale di Brescia, Cremona, Lodi e Pavia. È stato poi trasportato alla Poliambulanza a bordo dell'elisoccorso.

Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica. Il 44enne – che ha subito gravi lesioni agli arti inferiori – ha raccontato di essere caduto dalla passerella pedonale (precipitando nel fiume con un volo di circa 30 metri), a causa di un mancamento. In quel punto, però, ci sono sponde alte un metro e mezzo, pare difficile se non impossibile una caduta accidentale: per questo motivo, i militari non escludono che l'uomo abbia tentato il gesto estremo.