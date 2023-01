Si butta nel fiume da un ponte alto 20 metri: i pompieri le salvano la vita

Una donna si è buttata nel fiume Oglio a Palazzolo, dal ponte di viale Europa alto una ventina di metri, ma è stata salvata dall'eroico intervento dei vigili del fuoco. L'allarme al 112 è scattato verso le 17.30 di giovedì e – sul posto – si sono precipitati i pompieri del distaccamento palazzolese e di quello cittadino, insieme agli agenti della Locale e ai carabinieri di Chiari.

La donna è stata raggiunta con un gommone da rafting a circa un chilometro dal ponte, dov'era stata trascinata dalla corrente. Rimasta a lungo in acqua, era in stato di ipotermia e presentava sul corpo diverse abrasioni ed escoriazioni. Una volta portata a riva, è stata subito affidata alle cure dei sanitari e caricata sull'eliambulanza, che l'ha poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII. Non sembra essere in pericolo di vita.