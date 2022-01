"La faccio finita", giovane uomo si taglia la gola nel parcheggio di un’azienda

Si è ferito alla gola con un taglierino minacciando di “volerla fare finita”. Lunghissimi attimi di apprensione sono stati vissuti nella prima mattinata di martedì nel parcheggio di un’azienda di Palazzolo, dove un uomo di 43 anni ha minacciato il suicidio.

La richiesta d’intervento ai soccorritori è arrivata verso le 9.30 da via Santissima Trinità: sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze e i carabinieri del Radiomobile di Chiari. Una volta sul posto, gli operatori del 118 avrebbero trovato il 43enne in forte stato d’agitazione con una ferita alla gola. Nulla di grave - per fortuna - : si tratterebbe di un taglio superficiale.

Dopo le prime cure il 43enne è stato quindi accompagnato all’ospedale Civile di Brescia dov’è stato affidato alle cure di medici specialistici. Ancora al vaglio dei militari le ragioni all’origine del gesto. A far scattare l’allarme sarebbero stati i familiari: prima di uscire di casa, il 43enne avrebbe lasciato un messaggio ai parenti proprio per metterli al corrente dei suoi intenti suicidi.