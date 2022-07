Uomo armato di coltello fa irruzione in casa: il proprietario si butta dalla finestra

Si è accorto che qualcuno, armato di coltello, stava forzando la porta della sua abitazione e - senza esitare - si è lanciato da una finestra, trovando riparo nel giardino dei vicini. È quanto accaduto a un 31enne di casa a Pontoglio, nei giorni scorsi.

Tempestiva anche la richiesta d'auto al numero unico per le emergenze: sul posto - in pochi minuti - sono arrivati i Carabinieri che hanno fatto luce sulla vicenda e arrestato il responsabile dell'incursione: in manette è finito un 20enne di origine marocchina.

Il giovane malintenzionato - stando ai primi accertamenti - non era entrato in casa per rubare, ma per riscuotere un credito di droga. Pare infatti che il 31enne dovesse circa 100 euro all'uomo che è finito in manette con l'accusa di estorsione e violazione di domicilio. L'arresto è stato convalidato e per il 20enne marocchino si sono aperte le porte del carcere,

Le indagini sono ancora in corso: i militari avrebbero infatti recuperato due coltelli nell'abitazione della vittima e non si esclude che altre persone abbiano partecipato al tentativo di estorsione.