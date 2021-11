Parcheggia l'auto per andare al lavoro, poi le fiamme: donna sotto shock

Auto in fiamme a Palazzolo sull’Oglio: mercoledì mattina, una Ford Focus ha preso fuoco in via Sant'Alberto, a breve distanza da alcune abitazioni.

Al volante una donna: scesa dal veicolo dopo averlo parcheggiato per andare al lavoro, nell'arco di pochi minuti è scoppiato l’incendio; la parte anteriore del mezzo è stata avvolta dalle fiamme.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari, insieme a quelli di Palazzolo per spegnere il rogo. Non è ancora possibile stabilire la causa, ma si tratta probabilmente di un guasto al motore. La donna è stata trovata in evidente stato di shock.