Suicido in azienda: imprenditore trovato senza vita dal figlio

Un imprenditore di 54 anni si è tolto la vita nel capannone della sua azienda. La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 4 e domenica 5 febbraio, in una ditta di Palazzolo sull'Oglio situata nella zona industriale attigua al casello dell’autostrada A4.

A trovare il corpo senza vita dell’uomo - verso mezzanotte e mezza - sarebbe stato il figlio, poi la disperata richiesta d’aiuto al numero unico per le emergenze. Allertati i soccorsi, sono immediatamente sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco: per il 54enne purtroppo non c’era già più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: i militari hanno fin da subito escluso l’eventuale responsabilità di terze persone nel decesso. All’origine del gesto estremo non ci sarebbero problemi di natura economica.