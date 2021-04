Sfonda la porta di casa dell'ex fidanzata, poi aggredisce i carabinieri

E' stato arrestato dai carabinieri il 37enne di Palazzolo sull'Oglio che martedì sera avrebbe aggredito, per l'ennesima volta, l'ex compagna di 41 anni: si sarebbe presentato fuori casa e avrebbe sfondato la porta pur di parlare con lei. I due hanno chiuso da tempo la loro relazione, circostanza che l'uomo non avrebbe mai digerito. Fino a reagire con violenza.

La donna è riuscita comunque ad allertare i carabinieri, arrivati in pochi minuti: alla vista dei militari l'uomo li avrebbe anche aggrediti, ma è stato poi immobilizzato e arrestato. Il tribunale ne ha già convalidato il fermo, disponendone gli arresti domiciliari.

Dovrà rispondere di una vasta gamma di accuse: a partire dallo stalking, per poi proseguire con maltrattamenti in famiglia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tra l'altro, era già un volto noto per le forze dell'ordine, per motivi di spaccio di droga.