Agguato nella notte: studio medico crivellato con colpi di Kalashnikov

I bossoli a terra e i fori dei proiettili ben visibili sulla vetrina. È ciò che resta di quello che pare essere un atto intimidatorio, andato in scena nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio a Palazzolo sull’Oglio.



Nel mirino di ignoti è finito il poliambulatorio Med 360 di viale Europa: oltre 10 colpi di Kalashnikov sono stati esplosi contro la vetrata d’ingresso (11 i fori che si contano nel vetro), della struttura privata situata al piano terra di una palazzina che ospita anche un centro Yoga e uno studio fisioterapico e osteopatico.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti e la matrice del gesto criminale. Al momento non si hanno notizie di feriti o di danni a persone. La zona è transennata e gli investigatori hanno effettuato i rilievi del caso per raccogliere eventuali tracce utili alle indagini.