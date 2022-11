Ladro prende di mira le auto parcheggiate in strada: rotti 10 finestrini

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un ladro – non ancora identificato – ha infranto i vetri di almeno dieci automobili a San Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio. Tanta la rabbia, soprattutto per i danni arrecati, visto che negli abitacoli non erano presenti oggi di valore e pare non sia stato rubato nulla.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. I furti sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza: le registrazioni video sono state fornite ai militari dati agenti della Polizia Locale.

Ad essere interessate diverse zone: il parcheggio di via XXV Aprile e quello del piazzale Martiri delle Foibe Istriane, Via Firenze, via XXV Aprile vicino alle Poste e anche le strade in prossimità dell'oratorio.