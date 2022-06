Rissa fuori da un pub: calci e pugni, gli spaccano un bicchiere in faccia

La sua unica colpa? Aver cercato di sedare la zuffa che si era scatenata appena fuori dal pub. Ma è quello a cui è andata peggio: nella baruffa si è beccato, purtroppo, un bicchiere in volto. Colpito in piena faccia, si è procurato un profondo taglio sulla guancia: niente di grave, ma è comunque stato necessario il ricovero in ospedale, al Papa Giovanni di Bergamo.

E' successo un paio di sera fa a Palazzolo sull'Oglio: la vittima, ossia chi ha avuto la peggio, è un residente in paese che avrebbe soltanto cercato di calmare gli animi agitati. Solo poco prima, infatti, un gruppo di tre uomini, più o meno giovani, era finito alle mani al termine di un'accesa discussione.

La rissa e l'ambulanza

Tutti e tre stranieri, così pare, dopo gli insulti sono passati ai fatti: qualche spintone e poi le botte, calci e pugni a poche decine di metri dalla piazza e dal locale. E così c'è chi ha cercato di intervenire, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine: ma come detto è stato colpito al volto da un bicchiere. E' stato forse l'ultimo atto di una serata movimentata: poi sono arrivati carabinieri e ambulanza, e tutto si è placato. Ma con un ferito e un po' di danni.