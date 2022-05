Scoppia una violenta lite tra famiglie: gravi un uomo e una donna

Attimi concitati stamattina a Palazzolo sull'Oglio, dove – nel quartiere De Gasperi – la violenta lite scoppiata tra due famiglie ha causato il ricovero in ospedale di un uomo e di una donna: entrambi sono in gravi condizioni.



Per i soccorsi sono intervenuti diverse ambulanze e l'elisoccorso, la cui équipe medica ha preso in cura i due feriti più preoccupanti.

Ancora non si conoscono i dettagli dell'aggressione, né i motivi che l'hanno scatenata. Nel quartiere si sono riversate in strada decine di persone, allarmate dalle sirene e dall'arrivo dell'eliambulanza, nonché una pattuglia dei carabinieri, che ora indagano sulla vicenda.