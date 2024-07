Scomparso nel fiume: il corpo senza vita trovato dai vigili del fuoco

Si sono chiuse nel pomeriggio di oggi (giovedì 18 luglio) le ricerche del 52enne originario di Palazzolo (residente a Brescia) di cui si erano perse le tracce venerdì 12 luglio. Il corpo senza vita di Renato Marenzi è stato avvistato, e poi recuperato, dai vigili del fuoco a Pontoglio, nel tratto di fiume che scorre nei pressi del centro sportivo comunale.

Nessun dubbio sulle cause della morte e sulla volontarietà del gesto: l’uomo si sarebbe deliberatamente gettato nel fiume Oglio dal vecchio ponte romano di Palazzolo, come riferito dalla ragazza che aveva assistito al disperato gesto, lo scorso venerdì, e allertato immediatamente il numero unico per le emergenze. Pare che l’uomo, poco prima di buttarsi nel corso d’acqua, avesse mandato un messaggio d’addio alla ex moglie.

Per giorni, i Vigili del Fuoco di Brescia e Milano, tra cui gli specialisti del Tas e del Nucleo sommozzatori, con il supporto sulla terraferma delle forze dell’ordine (carabinieri in primis) e dei volontari di Protezione Civile, avevano scandagliato l’Oglio, in cerca del corpo inghiottito dalla corrente. Operazioni che si sono concluse poco dopo le 14 di oggi con il ritrovamento della salma che verrà ora restituita ai familiari.